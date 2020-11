«Sono stato per la linea della prevenzione, mentre il governo ha scelto la linea sbagliata della rincorsa al Covid. Quando io chiudevo le scuole, il ministro Azzolina e il premier mi hanno attaccato, per poi fare un mese dopo quello che avevamo fatto già in Campania».

Lo ha detto, secondo quanto riporta “Tgcom24”, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, definendo «un errore grave dividere l’Italia in zone, sia dal punto di vista del contrasto al Covid, che dal punto di vista politico e sociale. Abbiamo avuto un calvario di ordinanze e di decreti che hanno creato una situazione caotica».