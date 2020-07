Vincenzo De Luca teme la seconda ondata di coronavirus e annuncia: «Preparatevi mentalmente a farvi il vaccino contro l’influenza. Tutti tutti». Questo è quanto ha comunicato il governatore nella sua consueta diretta video del venerdì pomeriggio. E’ noto che il vaccino contro l’influenza aiuterebbe a distinguere i pazienti affetti da Coronavirus da quelli affetti da semplice influenza stagionale. Per questo De Luca, insieme ad altri governatori regionali, ha sposato la linea pro-vax. Per il prossimo autunno, ha dunque spiegato che i cittadini campani devono prepararsi «mentalmente a farsi il vaccino». «Tutti», ha specificato, e non solo le categorie più a rischio come bimbi e anziani.