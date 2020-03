Come si nota da un video pubblicato su Facebook, il sindaco di Messina, Cateno De Luca si è recato questa mattina all’Hotel Europa e ha annunciato che non andrà via da lì se non si trova una soluzione immediata per queste altre cento persone arrivate nella notte di martedì da Villa San Giovanni e poste in albergo quarantena obbligatoria da Coronavirus: “Ho occupato l’Hotel Europa – ha scritto De Luca su Facebook, dove ha pubblicato anche un video -. Questa vergogna di Stato deve cessare immediatamente. Liberate queste cento persone subito. Me ne andrò solo dopo che tutto sarà sgomberato”. Ecco la clip: