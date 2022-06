Intervenuto in conferenza stampa, Luigi De Laurentiis, patron del Bari ha parlato in merito a tanti argomenti, tra questi anche del Palermo.

Ecco un estratto:

«Ogni competizione per noi è stata presa sul serio. Anche l’ultima partita col Palermo. Poi è andata come è andata ma noi siamo entrati in campo con la voglia di vincere e guadagnare altri punti. Non sono d’accordo sul fatto che non abbiamo preso seriamente la Coppa Italia. Ci sono state tante difficoltà, poi si è costruito un gruppo coeso che ha trovato la quadra fatto da risorse umane che poi hanno raggiunto un obiettivo importante. Non mi giustifico, ma almeno elenchiamo i fatti. Mi auguro approcceremo bene questa coppa. Cessione club? Al momento non ho ricevuto nessun tipo di richieste, offerte o interessamenti. Si sentono tante cose ma non c’è nulla di concreto. Il calcio italiano ha grande appeal. Il Palermo è un’occasione per Pallotta o per il City Group, il prezzo in B è sicuramente conveniente, dietro ci sono gruppi miliardari, fanno bene a pensare a una cosa simile. È un brand che può tornare grande, come il Bari, che ha la sua grandissima importanza come bacino d’utenza e brand. Il nostro lavoro è portare tutto al massimo».