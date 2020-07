La situazione legata all’epidemia da coronavirus torna a far preoccupare. A tal proposito, in vista della sfida di Champions League Barcellona-Napoli, il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di “Sky Sport”: «La partita col Barcellona è sempre una grande partita. Quest’estate ne abbiamo disputate due, poi ne abbiamo fatta una terza per l’andata degli ottavi di Champions League e ne faremo una quarta.

Sentiamo arrivare dalla Spagna delle grandi perplessità e paure. Dalla Uefa fanno gli gnorri, non c’è nessuno che sa fare impresa. Se loro hanno deciso che la Champions si fa in Portogallo e l’Europa in Germania, non riesco a capire perché dobbiamo rimanere in una città che presenta della grosse criticità».