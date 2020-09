Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “RadioBari”. Ecco quanto riportato da “Tuttobari.com”: «Mi ha piacevolmente sorpreso l’incontro con Auteri. Ha un ottimo carisma ed una grande empatia con i ragazzi, con cui parla ogni giorno. È una persona molto meticolosa. La scelta di Romairone è stata una decisione intelligente atta ad avere quei colpi di mercato che possano essere delle piacevoli scoperte. È importante spingere per la riapertura degli stadi. Si parla di riaprirli con la capienza ridotta al 25%, questo permetterebbe di mantenere le distanze e rispettare le norme anti contagio. Mercato? Non amo focalizzarmi su un solo nome sul mercato, per me l’importante è trovare il giocatore perfetto per ogni ruolo. In squadra abbiamo già tantissimi grandi campioni».