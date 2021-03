De Laurentiis: «Abbiamo investito parecchi milioni, vogliamo la promozione in Serie B»

Luigi De Laurentii, presidente del Bari, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport, soffermandosi sul momento della sua squadra. Ecco quanto riportato da “TuttoC.com”:

«Abbiamo investito parecchi milioni anche se non è stato facile in un’annata come questa segnata dal Covid. Il nostro progetto resta ambiziosissimo, vogliamo salire in Serie B. Bari è rimasta scottata da qualcuna delle ultime presidenze e merita categorie più importanti».

«Ritorno dei tifosi negli stadi? L’unica soluzione è vaccinare il Paese. E con il biglietto elettronico si potrebbero far entrare negli stadi solo i vaccinati».