Stando a quanto riferito da Nicolò Schira la Serie C torna a far gola a molti mediaticamente.

Merito di un campionato – al netto delle consuete problematiche di iscrizioni e calendari – che ha ritrovato smalto e splendore negli ultimi tempi. Tornei divertenti e avvincenti, con tanti ragazzi che nel giro di qualche anno arrivano a essere protagonisti in Serie A. Insomma, il serbatoio del grande calcio è e resta la terza serie. Con la formula Playoff che regala spettacolo ogni giugno. E con tante iniziative brillanti e riuscite dagli NFT allo sbarco prossimo nei videogame come raccontato dal vicepresidente Marcel Vulpis proprio alla nostra testata nelle scorse ore. Ecco perché Dazn ha avviato i contatti per prendersi la la C.

Nei giorni scorsi – pioveranno le smentite di rito, statene certi – c’è stato un incontro a Londra tra il proprietario di Eleven Sports (Andrea Radrizzani) e i vertici del broadcaster titolare dei diritti della massima serie e della cadetteria. L’idea di Dazn è di assorbire Eleven e prendersi così i diritti appartenenti alla piattaforma che trasmette la C ma anche la Serie A di basket e il campionato belga. Una sorta di fusione in cui tutto poi finirebbe sotto il cappello targato Dazn. La due-diligence sarebbe già in corso e l’affare dovrebbe andare in porto entro il 2023. Guarda caso anno in cui scadranno i diritti targati Eleven.

Dazn chiama e RaiSport risponde. A Saxa Rubra tengono in grande considerazione la terza serie del calcio italiano, tanto da aver rinnovato l’accordo per altre tre stagioni. Mamma Rai & Lega Pro avanti insieme fino al 2025 con una importante novità riguardante il Monday Night che sarà valorizzato come un vero e proprio evento con ricco pre-partita e tanti approfondimenti. Il tutto direttamente dallo stadio e non più in studio per rendere itinerante il format con uno spin-off durante Domenica Dribbling su Rai2 dalle città dove è in programma il posticipo. Il segnale di come l’interesse mediatico sulla C si stia riaccendendo sempre di più…