Dazn in pole per i diritti della Serie A: quanto può costare il nuovo abbonamento

Domani, come riporta “Calcio e Finanza” potrebbe arrivare il voto della Lega Serie A a favore dell’offerta di Dazn per i diritti tv del campionato nel triennio 2021/24.

La piattaforma streaming è infatti in vantaggio rispetto a Sky: sul piatto 840 milioni di euro a stagione per trasmettere tutte e 380 le gare della Serie A, con 114 che dovrebbero essere trasmesse in coesclusiva con Sky (che offre 70 milioni annui) in un pacchetto che tuttavia potrebbe essere rimesso all’asta (con l’ipotesi partita in chiaro).

Potrebbe cambiare anche un altro elemento: il prezzo. L’ipotesi all’interno del business plan per il prossimo triennio presentato ai club durante l’ultima assemblea sarebbe che l’abbonamento possa costare intorno ai 30 euro (in un range tra 27 e 33 euro indicativamente), in linea sostanzialmente con quello che è il costo oggi di competitor come NowTv (la piattaforma streaming di proprietà di Sky) per lo sport.