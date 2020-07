La cordata sudamericana che vorrebbe la Roma, su cui sta lavorando Franco Baldini, potrebbe portare Edinson Cavani in giallorosso. Intervenuto ai microfoni del programma radiofonico “Taca la Marca”, l’ex Cagliari Dario Silva ha smentito categoricamente la possibilità di un ritorno del Matador in Serie A. Queste le sue parole: «Non credo che possa arrivare a Roma, Cavani preferirebbe andare in Premier e viene accostato alle società inglesi». L’uruguaiano si è svincolato dal Paris Saint Germain lo scorso 30 giugno e si sta guardando intorno alla ricerca di un progetto tecnico importante.