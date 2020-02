Gabriele Daniello, difensore del Licata, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “TGS”, soffermandosi sulla vittoria contro il Palermo: «Dopo l’esultanza, molti non vogliono parlarmi. La mia famiglia non ci credeva, è contentissima. Io a Licata? Ho passato sette anni nelle giovanili del Palermo, poi ho continuato il mio percorso. Quest’anno il Licata mi ha voluto fortemente e ho deciso di accettare. Vendetta? No, ho esultato così perché è stata la prima cosa che mi è venuta in mente».