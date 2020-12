Intervenuto ai microfoni de “Il Mattino”, Santo D’Angelo, centrocampista dell’Avellino, ha tracciato un bilancio dei Lupi irpini in questa prima parte di campionato:

«Sono orgoglioso di far parte di questa squadra. Siamo un gruppo unito, una vera grande famiglia che si aiuta e sostiene. Un gruppo composto da grandi persone prima e poi da ottimi calciatori. Tanti alti e bassi? Penso questo sia anche dovuto alle numerose difficoltà che abbiamo dovuto affrontare. Non è stato semplice superare un’emergenza del genere, con tanti contagi per il Covid e diversi infortunati.





A novembre non ci siamo praticamente allenati, poi quando siamo tornati a giocare abbiamo fatto tantissime partite in poche settimane fino al 23 dicembre, dove non abbiamo avuto neanche il tempo di recuperare. Nonostante tutto abbiamo chiuso al terzo posto, in compagnia di grandi club. Certo abbiamo perso qualche punto di troppo che ci avrebbe consentito di avere minori punti di svantaggio da Ternana e Bari ma per ora siamo soddisfatti di quanto fatto.

Mio padre sostiene che farò dieci gol, mentre io penso che non andrò oltre ai sette. Con Fella ho scommesso che se farà più di sedici reti lo porterò a mangiare al ristorante per una settimana intera questa estate, mi auguro che ci riesca».