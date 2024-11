D’Angelo presenta Spezia-Sudtirol: «La squadra sta migliorando giorno dopo giorno»

Alla vigilia della sfida di campionato contro il Südtirol, il tecnico dello Spezia Luca D’Angelo ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa. Tanti i temi toccati, dalla condizione fisica della squadra, con il portiere Sarr vicino al rientro, alle scelte di formazione, passando per la situazione contrattuale di Bertola, giovane promessa ligure. Con un occhio al lungo cammino della stagione, D’Angelo ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione per affrontare un Südtirol ostico e determinato, pronto a mettere in difficoltà i bianconeri. Ecco le sue dichiarazioni.

In vista della gara contro il Südtirol, Luca D’Angelo è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le parole del tecnico dei liguri in conferenza. «La squadra sta migliorando giorno dopo giorno, questo è senza dubbio un buon segno, ma non dobbiamo sederci, bensì continuare a lavorare sotto tanti punti di vista perché stiamo facendo bene, ma il campionato sappiamo che è molto lungo e nasconde tante insidie. Ho tutta la rosa a disposizione, ad eccezione di Sarr che ormai è prossimo al rientro, quindi per domenica potrò contare su tante scelte. Dualismo tra i pali? Ci penseremo quando Sarr potrà giocarsela ad armi pari e sarà in condizione dal punto di vista fisico. Il Südtirol è una squadra forte, che ha fatto spesso bene nonostante abbia raccolto poco, quindi servirà una gara di grande mentalità in primis, oltre che di grande attenzione e intelligenza. Davanti tutti gli attaccanti stanno bene, le scelte sono ampie, quindi faremo le scelte giuste a seconda dell’avversario e della condizione finale dei miei attaccanti».

«Bertola? Credo che il calciatore sia maturo nonostante la giovane età e con lui non ho mai parlato della situazione contrattuale, perché io devo pensare al campo; ciò che ho chiesto ai dirigenti è di tenerlo fino a fine anno, poi il ragazzo insieme alla famiglia e ai suoi agenti sceglierà il da farsi, ma io non voglio entrare nel merito. Lo stato di forma dei nostri calciatori è alla base delle mie scelte e si unisce alla settimana di lavoro appena svolta e all’avversario di turno: non è chiaramente facile scegliere quando hai tutti a disposizione, qualcuno deve rimanere fuori, ma ho un gruppo di professionisti seri e tutti hanno a cuore il bene dello Spezia»