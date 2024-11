Caserta presenta Catanzaro-Mantova: «Loro sembrano la nostra squadra dell’anno scorso»

Fabio Caserta, allenatore del Catanzaro, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga contro il Mantova, in programma domani, sabato 23 novembre, alle ore 15:

«Ripartiamo da Reggio Emilia per ottenere la vittoria. Abbiamo lavorato tanto sotto l’aspetto fisico e tattico. I ragazzi con la Reggiana hanno fatto una grande partita: non era facile recuperare uno svantaggio di due gol. Ripartiamo da quell’atteggiamento e da quella prestazione. Queste due settimane ci hanno permesso di lavorare molto bene, anche se purtroppo non recuperiamo Antonini, La Mantia, Šitum e Piras. Il Mantova è una squadra che palleggia tantissimo, forse più di tutte nella propria metà campo. Ricorda molto il Catanzaro dell’anno scorso. Sarà una partita in cui dobbiamo vincere i duelli e le seconde palle, senza concedere giocate facili. Sappiamo cosa farà l’avversario, ma serviranno attenzione e compattezza. Non credo che le squadre avversarie preparino le partite solo su Iemmello, ma su tutta la nostra squadra. Possanzini cercherà di mettere il Mantova nelle condizioni migliori per fare la sua partita. Conosco il tecnico, so cosa vuole dai suoi giocatori e sarà una sfida impegnativa».