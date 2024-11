D’Angelo presenta Juve Stabia-Spezia: «Possiamo migliorare ancora e lavoriamo per questo»

L’allenatore dello Spezia, Luca D’Angelo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida in trasferta contro la Juve Stabia. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

«Abbiamo fatto una settimana positiva, allenandoci bene. Cassata negli ultimi giorni si è allenato con il gruppo ed è recuperato. Aurelio, invece, rientrerà dopo la sosta. Sappiamo che possiamo migliorare ancora e la squadra si allena bene per arrivare a questo. Dovremo adattarci in fretta al sintetico. La Juve Stabia gioca un bel calcio. Ho visto le partite con Pisa, Sassuolo e Cremonese ed ho notato una squadra in salute. Inoltre in casa sono spinti da un gran tifo. Non sarà semplice, ma abbiamo i mezzi per fare una prova positiva. Non so come si metteranno in campo ma siamo pronti alle contromisure su Salvatore Esposito. Tutti cercano di limitarlo ma si sta studiando soluzioni differenti.

Degli Innocenti ha fatto bene contro il Modena ed è pronto per giocare. Nagy sta avendo un grandissimo rendimento. Kouda sta bene, può partire fra i titolari o entrare a gara in corso e da qui in avanti ci sarà utile. Di Serio con il Brescia ha offerto un’ottima prova mentre con il Modena è entrato in una fase della gara in cui eravamo contratti ed ha fatto più fatica. E’ comunque in un momento positivo ed anche domenica lo farà vedere. Lavora tanto per la squadra ed ha ritrovato il gol, sono contento di lui».