Dionigi: «Se il Bari impara a chiudere le partite può fare un ottimo campionato»

Il tecnico Davide Dionigi ha rilasciato un’intervista a TuttoBari.com per commentare il momento dei biancorossi:

«Sinceramente meritavano la vittoria in tante partite. Alcuni pareggi sono ingiusti e la squadra doveva avere qualche punto in più per quello che si è visto sul terreno di gioco. Si è partiti un po’ cosi poi la squadra ha fatto bene vincendo alcune partite. E’ un momento ora un po’ cosi dove le cose non girano per il verso giusto. Manca quella precisione sotto porta che è utile per mettere al sicuro il risultato quando c’è da farlo. Se andiamo a vedere l’ultima partita il Bari ha sicuramente regalato i due gol alla Reggiana ma nel complesso la compagine biancorossa gioca bene e può lottare per un posto nei play off che poi è l’obiettivo che si è prefissato la società. Normale che adesso ci sia un po’ di pressione per le vittorie che non arrivano. Sappiamo bene la passione che c’è a Bari come piazza e la voglia di arrivare in alto però credo che tutto sommato si è in linea con il programma che si è dato la proprietà. Il fatto di non chiudere le partite, credo che sia più un problema psicologico che fisico o magari tattico. E’ chiaro che questa squadra deve chiudere le partite quando va in vantaggio e non deve dare spazio e speranza agli avversari. Nel calcio di oggi non puoi mai essere al sicuro anche se stai vincendo. Il Bari pecca proprio in questo e cosi facendo tieni aperte le partite. Se si corregge questo difetto la squadra biancorossa può fare davvero un ottimo campionato».