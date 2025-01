Damiani: «Palermo la delusione della B, mi aspettavo molto di più»

Un 2024 di calcio e sorprese: Inter protagonista assoluta

Il 2024 ha consacrato l’Inter come la squadra regina della Serie A, grazie a una gestione impeccabile e a una rosa ben costruita. Ma non mancano le sorprese, le delusioni e i colpi di mercato che potrebbero cambiare gli equilibri del campionato. L’operatore di mercato Oscar Damiani, intervistato da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, analizza il momento delle big italiane, il futuro di Paulo Dybala e le prospettive di Serie B, offrendo uno spaccato del calcio italiano in continua evoluzione.

Si aspetta rinforzi dall’Inter?

«Mi sembrano già completi. Non credo occorrano grandi rinforzi».

Scudetto: Inter favorita?

«Se la giocherà con il Napoli fino alla fine. L’Atalanta è l’outsider, il terzo incomodo che può fare bene».

Cosa si aspetta dal mercato della Dea?

«Un attaccante potrebbe anche servire».

Dybala potrebbe lasciare la Roma.

«Sta facendo bene. Chi lo prenderà farà un ottimo affare. Spero rimanga in Italia».

Serie A: le delusioni del 2024?

«Metterei Milan e Roma sullo stesso piano. Ci si aspettava di più».

Il Milan ha scelto Conceicao per il dopo Fonseca.

«Secondo me Conceicao è un ottimo allenatore, ha una buona scuola. Ha bisogno che i calciatori lo seguano».

B: la squadra del 2024?

«Il Sassuolo è la squadra più forte e certamente andrà in A»

La delusione?

«Il Palermo. Mi aspettavo molto di più, sono sorpreso da quest’anno negativo. È un club importante. E può ancora risalire».