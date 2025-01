Gds: “Palermo, ore contate per Dionisi e De Sanctis”

Tutto in stand-by al Palermo, ma la decisione finale non dovrebbe tardare troppo. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, i vertici del club sono impegnati a sciogliere il nodo relativo alle posizioni di allenatore e direttore sportivo. Queste due questioni, benché separate, non necessariamente condurranno alla stessa soluzione per entrambi. La recente sconfitta contro il Cittadella ha segnato il punto più basso della stagione per la squadra di Dionisi, che ha perso quattro delle ultime cinque partite, avvicinandosi pericolosamente alla zona retrocessione.

Di conseguenza, la società sta riflettendo su cambiamenti all’area sportiva del club. Il futuro di De Sanctis è incerto, criticato da parte della tifoseria per un mercato estivo deludente, con acquisti costosi e sotto le aspettative. Sebbene il ds abbia riconosciuto in conferenza stampa, dopo la vittoria del 26 dicembre contro il Bari, che i risultati non sono soddisfacenti, la decisione su un suo possibile sostituto potrebbe slittare di qualche giorno. Questo permetterebbe al Manchester, che muove le fila, di prendersi più tempo per scegliere il nuovo direttore sportivo, con Riccardo Bigon sempre attivo nelle decisioni.

Le tempistiche per la sostituzione dell’allenatore sono, ovviamente, più stringenti. La squadra tornerà ad allenarsi tra due giorni per preparare la prossima partita contro il Modena, una sfida cruciale per cercare di invertire la rotta in classifica, sebbene le prime posizioni sembrino ormai un miraggio. Se la società optasse per cambiare Dionisi, il nuovo tecnico dovrebbe essere ingaggiato nelle prossime ore.

Tra i possibili sostituti si considerano diverse figure, inclusa quella di Walter Mazzarri, un profilo esperto che potrebbe stabilizzare la situazione. Conosce bene De Sanctis e Bigon e potrebbe adattarsi bene alla situazione attuale. Altre opzioni includono Liverani, Iachini, Ballardini, Maran, e ancora le possibilità di Pirlo, Vivarini, e Andreazzoli, mentre sullo sfondo resta Martusciello, recentemente esonerato dalla Salernitana.

La decisione finale sarà cruciale non solo per la stagione in corso, ma anche per definire il progetto futuro che verrà proposto al nuovo allenatore. Il club è consapevole che la promozione è un obiettivo arduo, ma una nuova scintilla potrebbe rilanciare una squadra che, sulla carta, non è inferiore a molte delle sue concorrenti, eccezion fatta per il Sassuolo. Le decisioni sono imminenti: ore per l’allenatore, giorni forse per il direttore sportivo, ma un cambiamento sembra inevitabile.