L’edizione online de “Il Corriere dell’Umbria” esalta Matteo Brunori e i gol fatti finora nel 2022.

“Brunori sempre più tra i grandi del pallone. Il centravanti umbro di Palazzo di Assisi, in forza al Palermo, sta continuando a dimostrarsi come uno degli attaccanti più prolifici nel 2022. Con il gol decisivo realizzato venerdì sera al Barbera contro il Genoa, infatti, Brunori ha raggiunto quota 28 reti nell’anno solare, piazzandosi al secondo posto nella speciale classifica dei bomber, alle spalle soltanto di Mbappé, fuoriclasse del Psg a 32 centri. Brunori è senza dubbio in buona compagnia, visto che con 28 gol ci sono anche Benzema e Lewandowski, forse i candidati principali al prossimo Pallone d’oro che vede comunque il francese del Real favorito. Brunori comunque siamo certi che continuerà a rimpinguare il suo bottino, con l’obiettivo di guadagnare la vetta della graduatoria cannonieri in Serie B e trascinare in alto il suo Palermo”.