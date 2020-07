La Premier League sta provando a tornare dalla normalità, come confermato dalla vice presidente del West Ham Karren Brady al Sun: «L’obiettivo della Premier League, del governo e del SAG (il gruppo consultivo per la sicurezza che rilascia le licenze per avere tifosi allo stadio) è di far tornare il pubblico negli stadi entro fine settembre. Ci saranno una serie di eventi di prova ad agosto che aiuteranno a formare le regole in futuro in modo da poter finalmente aprire i tornelli».