Dall’Argentina: “Valentin Gomez non supera le visite mediche, salta il passaggio al Palermo?”

Secondo quanto riportato dai media argentini, Valentin Gomez non avrebbe superato le visite mediche, causando un potenziale fallimento del suo trasferimento al City Group e, conseguentemente, il suo tesseramento con il Palermo.

Il trasferimento di Gomez al City Group era visto come un passo importante non solo per il Palermo, ma anche per il calciatore stesso, che avrebbe avuto l’opportunità di mostrare il suo talento in Europa. Tuttavia, l’esito negativo delle visite mediche ha messo in serio pericolo l’operazione. Attualmente, Gomez si trova in Sicilia, Italia, in attesa di ulteriori sviluppi.

Nel frattempo, su “X” è apparso un aggiornamento sulla situazione di Gomez che ha ulteriormente complicato il quadro. Secondo quanto riportato, “Il trasferimento di Valentín Gómez al River è COMPLICATO. Ci sono stati problemi durante la visita medica. In questo momento il giocatore si trova in Sicilia, Italia”. Sempre sul noto social giunge un’ulteriore notizia che fa più chiarezza sulla questione: “Valentín Gómez a quanto pare non ha superato la visita medica a causa di una possibile lesione del menisco tra 12 e 18 mesi. Il giocatore era stato informato di questo problema più di 2 (due) anni fa al Velez e gli ultimi controlli preventivi sugli infortuni avevano dato esito positivo”.

In aggiornamento…

Di seguito quanto apparso su “X”:

