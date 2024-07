Classifica delle città del campionato di Serie B: Palermo al primo per numero di abitanti (FOTO)

La Lega Serie B ha recentemente pubblicato sui suoi canali ufficiali una classifica che mostra il numero di abitanti delle città rappresentate dalle squadre partecipanti al campionato di Serie B. Questa classifica offre uno sguardo interessante sulla dimensione demografica delle città coinvolte nella competizione.

In cima alla classifica troviamo Palermo, con 628.984 abitanti, seguita da Sampdoria (Genova) con 561.947 abitanti e Bari con 316.212 abitanti. Queste città non solo vantano squadre di calcio di grande tradizione, ma anche una considerevole popolazione che rappresenta un potenziale bacino di tifosi.

Ecco la classifica completa, come mostrato nella grafica pubblicata dalla Lega Serie B:

Palermo – 628.984 abitanti

Sampdoria (Genova) – 561.947 abitanti

Bari – 316.212 abitanti

Brescia – 196.688 abitanti

Modena – 185.009 abitanti

Parma – 171.642 abitanti

Cagliari – 126.625 abitanti

Ascoli – 106.564 abitanti

Spezia – 96.145 abitanti

Pisa – 92.715 abitanti

Reggiana (Reggio Emilia) – 89.371 abitanti

Cremonese (Cremona) – 84.115 abitanti

Ternana (Terni) – 71.094 abitanti

Como – 73.693 abitanti

Lecco – 59.793 abitanti

Sudtirol (Bolzano) – 53.218 abitanti

Pordenone – 49.174 abitanti

Venezia – 43.454 abitanti

Sassuolo – 41.014 abitanti

Cittadella – 20.058 abitanti

Un dettaglio importante riguarda il Frosinone, che si posiziona terzultimo con solo 44.014 abitanti, meno di città come Sassuolo e Cittadella. Va specificato, però, che la Lega Serie B ha considerato solo il numero di abitanti di Frosinone e non dell’intera Ciociaria, una regione che, nella maggior parte dei casi, tifa per la squadra giallazzurra.

Questa classifica demografica mette in luce le diverse dimensioni delle città di Serie B e offre spunti interessanti per riflettere sull’impatto che le squadre possono avere sulle rispettive comunità. Anche se le dimensioni della popolazione non sono l’unico fattore che contribuisce al successo di una squadra, avere un ampio bacino di tifosi può sicuramente rappresentare un vantaggio significativo.