Hernan Castillo, giornalista di CNN Radio in Argentina, ha rivelato attraberso il proprio profilo Twitter un retroscena fondamentale riguardo la vicenda legata alla “fuga” di Gonzalo Higuain verso la sua nazione: “Gonzalo Higuain ha viaggiato in Argentina dopo essere stato negativo al tampone per il Coronavirus. Ed è venuto in Argentina perché sua madre è in pessime condizioni di salute. Sa che sarà isolato, ma vuole essere qui nello stesso posto di sua madre”