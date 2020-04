Un gesto d’amicizia dietro il pagamento della cauzione di 1,5 milioni di euro che ha consentito a Ronaldinho di uscire dal carcere dove era detenuto in Paraguay. Secondo i media sudamericani infatti, in particolare TNT Sports, i soldi sarebbero arrivati da un conto di Barcellona. La condizione finanziaria di Ronaldinho già in passato si era vociferato che non fosse particolarmente solida. La stessa fonte, infatti, ipotizza che a versare la cauzione possa essere stato Lionel Messi, per aiutare l’amico ed ex compagno in evidenti difficoltà.