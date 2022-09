L’edizione odierna del Tgr Abruzzo ha parlato così in merito ad un ipotetico avvicinamento dell’ormai patron del Catania con il Pescara.

«Portare nuovi soci? Spero di farlo nei prossimi mesi, e di avere sicuramente un partner affidabile insieme a me qui. Avrei voluto un ingresso in società prima dell’inizio del mercato, poi non è stato possibile e ho dovuto pensare a tutto io: iscrizione, fidejussione, acquisti e pianificazione della stagione. E’ una cosa che serve al Pescara».

La società abruzzese continua a lavorare dunque per l’allargamento della base societaria del Delfino nelle prossime settimane. A tal proposito, all’interno del portale ilpescara.it si legge che è sfumata la pista che portava al nuovo socio italo-australiano, rimasto – fino a oggi – top secret. Si trattava in realtà di Ross Pelligra, da poche settimane nuovo patron del Catania, ripartito dalla serie D con progetti ambiziosi e bellicosi. Era lui il mister X del presidente Daniele Sebastiani, ma l’imprenditore ha preferito tornare ad investire nella propria terra d’origine Dopo il mancato accordo con il Brescia, dunque, il patron rossazzurro Pelligra ha preferito investire su Catania piuttosto che entrare nella società del Pescara.