Il futuro di Dario Saric al Palermo è tutto fuorché sicuro. Sul centrocampista, infatti, negli ultimi giorni è piombato con insistenza Antalyaspor.

Stando a quanto riferito dal quotidiano turco “Lider Gazete” il club biancorosso avrebbe raggiunto l’accordo con il centrocampista arrivato in rosanero dall’Ascoli nell’estate 2022. Resta da convincere il Palermo che non vuole arrendersi facilmente – si legge – e quindi non avrebbe ancora approvato il trasferimento.