La Federazione calcistica spagnola sembra intenzionata alla ripresa delle competizioni. Secondo quanto riporta “Tmw” nel caso in cui il campionato e la Copa del Rey non riprendessero, la RFEF ha comunque deciso le squadre che si qualificherebbero alla prossima Champions e Europa League. Ovvero le prime quattro del campionato (Barcellona, Real Madrid, Siviglia, Real Sociedad) andrebbero in Champions League, mentre l’Atletico Madrid, il Getafe e l’Athletic Club (finalista di Copa del Rey con la Real Sociedad) giocherebbero l’Europa League.