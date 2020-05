Il famoso portale spagnolo “Marca” ricorda il “grande” Palermo nei suoi anni migliori. “Bisogna immergersi nell’età dell’oro del calcio Siciliano pensando al Palermo che sfiorò la Champions nella stagione 2009-2010 con Cavani, Pastore e Miccoli” – si legge -. “Ora quella squadra, rifondata la scorsa estate come Società Sportiva Dilettantistica Palermo, lotta per rinascere dalle sue ceneri in serie D”.