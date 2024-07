Dalla Coppa Italia all’acquisto Leotta: svelati i palinsesti Mediaset 2024/25

La prossima stagione di Mediaset promette di essere ricca di novità e grandi conferme. Presentati ieri sera negli studi di Cologno Monzese, i palinsesti 2024/2025 prevedono un mix tra programmi storici e nuovi arrivi.

Novità e Conferme

Diletta Leotta entra nella famiglia Mediaset e condurrà “La Talpa”, visibile prima su Infinity e poi su Canale 5. Pier Silvio Berlusconi ha descritto la scelta di Leotta come coraggiosa e moderna, vedendola perfetta per un programma glamour e contemporaneo.

Canale 5

Ritorni Attesi: Pio e Amedeo con nuovi spettacoli in primavera 2025 e 2026, e serate speciali Amici-Verissimo.

Day Time: Confermati Amici, Verissimo, Forum, Uomini e donne, oltre ai game show, Tg5 e Striscia la notizia.

Prime Time: Edizione autunnale di Temptation Island, Tu si que vales, C’è posta per te, edizione estiva di Temptation Island, Zelig, Grande Fratello, Isola dei Famosi.

Eventi Speciali

Concerti e Serate Speciali: Il Volo, Andrea Bocelli presentato da Michelle Hunziker, Annalisa, Vasco Rossi presentato da Claudio Amendola, e un docu-concerto di Laura Pausini su Infinity.

Fiction

Italiane: Storia di una famiglia perbene (seconda stagione), I Fratelli Corsaro con Beppe Fiorello, La regola del Gioco, Tutto quello che ho, Buongiorno mamma!, I Cesaroni.

Internazionali: Zorro, La Rosa della Vendetta, Segreti di famiglia.

Italia 1

Italia 1 si concentrerà su programmazione americana di qualità e su Le Iene con le sue varianti Inside e Show. Inoltre, intrattenimento con Zelig Lab, Pleased to meet you, Il Formicaio, e tre nuove produzioni di Max Angioni. Non mancheranno cinema e la Coppa Italia, di cui Mediaset ha rinnovato i diritti fino al 2026/27.

La prossima stagione di Mediaset mira a consolidare e migliorare l’audience del 40% raggiunto nel 2023/24, offrendo una programmazione variegata e di qualità.