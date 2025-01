Dal Veneto: “Palermo, offerti quattro anni e mezzo di contratto a Pohjanpalo”

Con il passare delle ore, emergono nuovi dettagli riguardo l’offerta del Palermo per Joel Pohjanpalo. Come riportato da Dimitri Canello su Trivenetogoal, il club rosanero ha proposto al capitano del Venezia un contratto di quattro anni e mezzo, valido fino al 30 giugno 2029, con un ingaggio significativamente superiore rispetto a quello attualmente percepito dal giocatore in laguna.

Nonostante l’entusiasmo suscitato dall’esultanza di Pohjanpalo nella partita di domenica, che molti hanno interpretato come un possibile indizio del suo futuro, al momento non esiste ancora un accordo formale tra il Venezia e il Palermo. – Si legge – La situazione è ancora fluida, con importanti decisioni economiche in gioco.