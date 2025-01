Da Verona: “Magnani rifiuta il rinnovo, andrà al Palermo”

Secondo quanto riportato da “TeleNuovo”, il difensore del Verona, Magnani, il cui contratto è in scadenza, si trasferirà al Palermo. La mossa è stata fortemente voluta dal nuovo direttore sportivo del Palermo, Osti, con l’intento di consolidare la difesa della squadra allenata da Dionisi. Questo trasferimento segna il primo movimento in uscita per il Verona in questa sessione di mercato.

Il rifiuto di Magnani a un rinnovo contrattuale con il Verona, che prevedeva un abbassamento dell’ingaggio rispetto a quanto percepito finora, ha aperto la strada al direttore sportivo del Verona, Sogliano, per cercare e portare un nuovo difensore alla squadra di Zanetti, in vista delle future competizioni.