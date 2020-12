Le immagini di Jerry Bengston ,attaccante honduregno dell’Olimpia, stanno facendo il giro del mondo. Infatti secondo quanto riporta “Goal.com”, l’attaccante è l’unico al mondo a giocare con la mascherina, tenuta per salvaguardare la sua famiglia dal Coronavirus. L’allenatore dell’Olimpia, Pedro Troglio, ha voluto commentare la scelta dell’attaccante, queste le sue parole: «E’ strano, è l’unico giocatore della squadra e del campionato a giocare con la mascherina. Non solo non gli dà fastidio, ma sta anche segnando».