Dal Canto presenta Cittadella-Cremonese: «Serve vincere per ritrovare fiducia»

Alla vigilia della sfida tra Cittadella e Cremonese, è intervenuto il tecnico dei granata Dal Canto per presentare il match:

«Abbiamo bisogno di vincere una partita per ritrovare fiducia. Solo i risultati possono aiutarci a uscire da questa fase, dove ogni gol subito ci mette in difficoltà. Contro la Juve Stabia abbiamo mostrato segnali di ripresa, ma dobbiamo essere più continui e costruire una scia di risultati positivi. Ci sono novità sulla rosa per la sfida con la Cremonese? Abbiamo recuperato Vita e Desogus, ma Vita non ha ancora i 90 minuti nelle gambe e valuteremo come utilizzarlo. Restano fuori Tessiore, Cecchetto e Pavan. Stiamo anche monitorando le condizioni di altri giocatori. La priorità è che chi scenda in campo stia bene fisicamente. La Cremonese è una squadra tecnica e ben organizzata. Sarà una partita meno fisica rispetto a quella con lo Spezia. Non mi concentro sui loro punti deboli, ma sul fatto che dobbiamo essere aggressivi e non subire il loro gioco. Dobbiamo fare la nostra partita e correggere gli errori, soprattutto sulle palle inattive, dove abbiamo subito troppo. Problemi difensivi e gli infortuni? Le ultime reti subite arrivano tutte su palla ferma. A La Spezia abbiamo provato a marcare a uomo, ma dobbiamo superare questo momento. Gli infortuni ci penalizzano da settimane, ma non sono dovuti a errori di gestione, solo a sfortuna. Recuperare giocatori sarà fondamentale per migliorare».