Bisoli presenta Brescia-Carrarese: «Ho lavorato sulla testa dei giocatori»

Alla vigilia della sfida tra Brescia e Carrarese, e intervenuto in sede di conferenza stampa il tecnico delle rondinelle Bisoli:

«Mi sono confrontato con il direttore e il presidente, e ho lavorato sull’entusiasmo e sull’approccio mentale, introducendo pochi concetti chiave sul campo. I giocatori sono bravi e capaci di adattarsi. Serve lo spirito di un bambino che si diverte. Voglio una squadra seria che riconquisti i tifosi. I risultati saranno fondamentali, ma con calma e serenità ce la faremLa squadra è ricettiva? Sì, mi sento tranquillo che domani faremo una partita tosta. Dobbiamo avere lo spirito dei bresciani, arrivare primi sul pallone, e poi arriveranno anche le giocate. Ringrazio Maran per avermi lasciato un gruppo serio. Vedo i giocatori sorridenti, pronti a lavorare duramente per rappresentare il popolo bresciano. Tifosi? Non posso fare appelli se non chiedere tranquillità. Le mie squadre daranno sempre tutto. Non prometto spettacolo, ma impegno sì. Il primo passo spetta a noi: se i tifosi stanno sotto la pioggia a sostenerci, dobbiamo fare lo stesso per loro. Garantisco prestazioni toste: siamo in difetto con i nostri tifosi. Potrebbero giocare Borrelli e Moncini insieme? Sono due giocatori che possono coesistere. Ho quattro attaccanti più Nuamah, il più giovane, che possono formare diverse coppie. Borrelli e Moncini sono sulla buona strada per partire insieme dall’inizio».