Dal Canto presenta Bari-Cittadella: «La sosta è servita per svolgere dei lavori mirati»

Alla vigilia della sfida tra Bari e Cittadella è intervenuto il tecnico dei granata Dal Canto. L’allenatore si è espresso sul match ma anche sulla sosta che è servita per riorganizzare le idee.

«La sosta è servita per svolgere dei lavori mirati per estrarre qualche caratteristica temperamentale dei ragazzi. Io non sono mai favorevole alle soste, in special modo dopo una sconfitta. Il calcio fornisce sempre seconde opportunità, ora dobbiamo rimetterci nelle giuste condizioni di classifica. Non credo a svolte o simili. La squadra deve superare questo momento di difficoltà attraverso i risultati. Non basta la prestazione, dobbiamo fare qualcosina in più. Solo i risultati scaccerrano le fragilità. Bari? Sarà una gara difficile contro una squadra forte. Arrivano da un buon periodo e daranno subito altissima intensità alla sfida. In B non esistono squadre non forti. È un campionato livellato verso l’alto, facciamoci valere. A livello di condizione, chi è arruolabile, sta bene. Voglio vedere lo spirito giusto dando battaglia al San Nicola. Il Bari è diretto da un buon allenatore, al tempo stesso noi dobbiamo andare al San Nicola in buona fiducia».