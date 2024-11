Garzya: «Il Palermo era accreditato a vincere, poi però c’è il campo. Contro la Samp in casa non può perdere»

Ai microfoni di PianetaSerieB.com è intervenuto Luigi Garzya, ex difensore e attualmente allenatore. Il tecnico si è soffermato sulla Serie B esprimendo il proprio parere su alcune formazioni del campionato.

«La Cremonese, insieme al Sassuolo e al Palermo, ha il miglior organico della Serie B. Loro puntavano a vincere il campionato direttamente ed è strano che stiano facendo fatica. Il campionato però è ancora lungo. Il cambio di allenatori nel loro caso non credo abbia creato confusione, anche perchè Stroppa conosce molto bene Cremona e sono certo che le cose cambieranno perchè è un club costruito per vincere il campionato. Ci sta che il percorso alle volte sia costituito da ostacoli però l’importante è rimanere nella scia dei playoff, il tempo per recuperare c’è. Ci sono squadre in condizioni certamente peggiori. Anche il Palermo, come detto, era accreditato a vincere direttamente, con un allenatore vincente e con tanti giocatori che hanno giocato in A. Poi però c’è il campo che sta dimostrando quanto difficile sia questo campioonato e quanto non ci sia nulla di scontato perchè c’è tanto equilibrio. Le squadre che mi hanno impressionato di più sono Mantova, Cesena e Juve Stabia ma anche il Cosenza che senza penalizzazione sarebbe tra le prime. Poi ovviamente il Sassuolo ma era pronosticabile perchè compete per vincere il campionato. La delusione, oltre al Palermo, è la Sampdoria, altra squadra costruita per vincere e che invece stanno facendo fatica».

«Palermo-Sampdoria? In casa il Palermo non può perdere soprattutto in casa e non può lasciare che quelle davanti scappino ulteriormente. Sarà una partita strana perchè una sconfitta può costare la panchina a uno dei due allenatori perchè spendi tanti soldi, in piazze così importanti e ti ritrovi lì, una sconfitta sarebbe una bella mazzata».