Leandro Castan, ex difensore della Roma e attuale giocatore del Vasco da Gama, è finito al centro di una bufera.

L’ex romanista in uno scontro di gioco ha rifilato una scarpata in faccia al portiere del Bahia, provocandogli 5 punti di sutura. L’episodio si è verificato all’80’, con l’ausilio del Var l’arbitro ha deciso per l’espulsione diretta.





Di seguito il video dell’intervento shock: