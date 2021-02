Salim Diakitè, difensore del Teramo, è il nome caldo per le ultime ore di mercato in Serie C.

Secondo quanto riporta “Radio Selene”, sul giocatore c’è il pressing del Napoli che girerebbe il calciatore al Bari. Proseguono i contatti tra le due parti, il Teramo chiede un milione di euro per dare via il difensore, mentre i partenopei offrono 600 mila euro bonus inclusi.