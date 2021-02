«Questo è un problema molto serio, è totalmente illegale far filtrare i contratti professionali. Parlare in TV e accusare è facile, ma non stiamo scherzando perché questa storia finirà in tribunale. A proposito, Leo si merita quello che guadagna, sia per motivi professionali che per gli sponsor che porta. Senza la pandemia, il Barça avrebbe potuto pagare perfettamente queste cifre».

Queste le parole del presidente del Barcellona, Josep Bartomeu, rilasciate in un messaggio a Esport3 in merito al contratto di Lionel Messi.