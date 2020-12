Con nove giocatori disponibili, la Casertana ha perso uno dei match più incredibili nella storia della Lega Pro.

Giuseppe D’Agostino, è stato una furia al termine della gara. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di “TuttoC”:





«Gara Folle? Non ho più aggettivi per definirla. Siamo scesi in campo con tre giocatori febbricitanti e, per questo, ho chiesto il rinvio all’ASL e alla Lega Pro. Invece ci hanno fatto giocare. Se per caso quei tre tamponi effettuati a ridosso della gara risulteranno positivi denuncerò tutti. Viterbese? Il loro presidente mi ha detto che ha speso due milioni di euro. Quindi ha messo davanti la questione economica alla salute dei suoi tesserati. Ha fatto scendere in campo una squadra contro un’altra con un focolaio Covid in corso. E chissà che può succedere a loro se i tre nostri febbricitanti hanno il Covid… Ghirelli? Ci siamo sentiti per una settimana. Ora non lo voglio sentire più. Mi spiace ma ci hanno presi tutti in giro. Non permetterò più una gara del genere. Piuttosto non scenderò più in campo».