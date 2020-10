Il presidente della Casertana, Giuseppe D’Agostino, ha parlato a “Sportchannel 214″, a proposito del derby perso 3-1 al Partenio:

«Risultato ingiusto. C’era il rigore per noi e l’espulsione per il difensore dell’Avellino sull’1-0. Un minuto dopo ci ha espulso uno a noi. Partita falsata. E’ stata una partita equilibrata, abbiamo sbloccato la gara, poi l’arbitro ha fatto il resto. Purtroppo il calcio è questo. Adamo? Nessun rammarico, buon giocatore, spero che faccia bene, ma avevamo altri obiettivi».





«Domenica finalmente torneremo al Pinto e abbiamo finito la nostra esperienza ad Avellino. Loro parlano di ospitalità, ma io la intendo per un’altra cosa. Io un ospite a casa mia lo ospito gratis, non gli faccio pagare spese. Tanti anni fa la Juve Stabia ci chiese il campo e non gli chiesi un euro. L’ospite per me è sacro. Io per due partite al Partenio ho pagato 17.000 euro alla società US Avellino, se chiedevo il San Siro pagavo di meno. Io spero per loro che non avranno mai bisogno della Casertana perchè fin quanto ci sarò io per loro non ci sarà nulla».