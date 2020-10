L’ex bomber dell’Acr Messina, oggi al Pro Favara, Cocuzza, non è andato troppo per il sottile con le parole.

Ecco quanto dichiarato riportato dal calciatore in conferenza stampa:





«Mi prendo la responsabilità di quello che dico, purtroppo siamo in un Paese di pagliacci, la verità è questa. Io non sono un medico, ma se tu vuoi limitare i rischi allora questa domenica non avresti dovuto far rischiare altri contagi a 6.000 calciatori. Giocare è stata una pagliacciata a livello nazionale, nessuno pensa che grazie a Dio non sia successo nulla, ma un padre di famiglia poteva farsi male e non sarebbe stato tutelato».