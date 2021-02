Angelo D’Agostino, presidente dell’Avellino, è intervenuto ai microfoni di Raisport all’intervallo della gara che gli irpini stanno vincendo per 2-0 contro il Foggia.

Queste le sue parole: «Ho visto la squadra carica, stiamo disputando un’ottima gara. È una partita difficile ma siamo entrati in campo con il giusto entusiasmo. I risultati ci stanno premiando in questo ultimo periodo, nella prima parte di stagione siamo stati un po’ sfortunati.





Obbiettivo? Vogliamo disputare un ottimo campionato, dobbiamo ragionare gara dopo gara. È una squadra costruita per un campionato da vertice. La Ternana? Non si ferma più. Sta facendo un campionato a parte, dobbiamo pensare solo a noi. Non la dobbiamo guardare la classifica».