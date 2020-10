«Tifosi? Sono entrato nel momento peggiore possibile perché da marzo è iniziata la pandemia e praticamente non ho mai sentito il loro calore da vicino e loro non hanno potuto stringersi intorno alla squadra che amano. Mi auguro che presto si possa sbloccare tutto e che passi presto questo periodo. Non vedo l’ora di abbracciarli presto allo stadio. Quello che stiamo mettendo in piedi e che ancora continueremo a costruire, è un progetto a lungo termine. Vogliamo far bene, cercheremo di uscire da questa categoria quanto prima, poi non prometto nulla. Il sogno è la Serie A, ma bisogna andare cauti. Le prime due partite sono andate come ci aspettavamo, ora dobbiamo continuare su questa falsa riga e continuare a far bene e a lavorare.

«La loro dirigenza è stata affettuosa, ci hanno accolto bene, li ringrazio ancora e ad Avellino avranno la stessa accoglienza. Hanno meritato di perdere, perché siamo stati più forti, ma sportivamente sono stati eccellenti». Queste le parole del presidente dell’Avellino, Angelo D’Agostino, rilasciate ai microfoni di Prima Tivvù, in merito alla vittoria sul Palermo e al sogno Serie A.