Angelo Antonio D’Agostino, presidente dell’Avellino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il Mattino”:

«Avremmo potuto avere almeno quattro punti in più. La domenica a Francavilla non la scorderò: la squadra è stata irriconoscibile e non mi è piaciuta. E poi il pareggio con la Turris, quei due punti persi all’extratime bruciano ancora. Però oltre ad essere una persona calma sono anche un ottimista. Mi aspetto molto dal girone di ritorno e penso che nulla sia compromesso».





«Mercato? Di Somma si sta già muovendo e tra oggi e domani lo incontrerò insieme al tecnico per fare il punto della situazione, capire in che direzione andare e come muoverci. E’ chiaro che in qualche reparto, credo difesa e mediana, qualcosa va fatto. Io non mi tiro indietro anche perché l’ho già detto e lo ripeto: nel girone di ritorno sarà un’altra storia».