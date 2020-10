Il Palermo non riesce a sbloccarsi contro l’Avellino, la squadra irpina ha vinto al Barbera per 0-2.

A commentare la vittoria per i biancoverdi ci ha pensato l’amministratore unico dell’Avellino, Giovanni D’Agostino. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di “Tuttoavellino.it”:





«E’ stata una vittoria importante, voluta, cercata, presa. L’Avellino no vinceva a Palermo dal 1980, mai vinto in campionato. E’ un qualcosa di bello. Ora do un monito a tutti, a tifosi, giocatori, staff, la parola d’ordine è equilibrio. Non abbiamo fatto ancora nulla. Continuare a lavorare come fatto fino ad ora».