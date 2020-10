Incredibile quanto successo a Ladispoli in provincia di Roma, dove una mamma ha organizzato 2 feste di compleanno per il proprio figlio, nonostante avesse tosse e febbre.

Secondo quanto riporta “Il Messaggero” la donna dopo le feste da 30 invitati l’uno, si è sottoposta al tampone che è risultata positiva al Coronavirus. I 60 invitati adesso sono in quarantena.





L’Asl ha rintracciato tutti i contatti dei due party, tra questi c’è chi si è scagliato contro la donna per aver organizzato le feste e chi invece è andato contro l’Asl per via della quarantena.