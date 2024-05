Da uno spreco all’altro, il Palermo si è buttato via. Blucerchiati e «rondinelle» hanno recuperato 11 e 9 punti a Brunori e soci

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sui punti buttati via dal Palermo.

La stagione del Palermo si è rivelata un vero e proprio rollercoaster emotivo, segnata da alti e bassi che hanno visto il team passare da una solida posizione con una serie di risultati promettenti a un finale di stagione che li vede lottare con le unghie e con i denti per un posto ai play-off.

Situazione Attuale

Dopo una partenza che suggeriva la possibilità di competere per la promozione diretta, il Palermo ha dovuto rivedere le proprie ambizioni a seguito di una serie di risultati negativi che lo hanno portato a lottare soltanto per il sesto posto. Il declino è stato marcato, con solo 4 punti guadagnati nelle ultime otto partite, una performance nettamente inferiore rispetto a quella di diretti concorrenti come la Sampdoria e il Brescia.

Le Sfide di Fine Stagione

L’ultima partita contro l’Ascoli ha rappresentato un microcosmo delle difficoltà della squadra: nonostante un approccio più deciso in attacco, il Palermo non è riuscito a mantenere il vantaggio, concedendo un pareggio tardivo. Questo risultato non solo ha impedito al Palermo di assicurarsi il sesto posto ma ha anche riaperto la competizione con il Brescia e la Sampdoria.

Prospettive per i Play-off

Il scenario per il Palermo è ora complesso: deve vincere l’ultima partita contro il Südtirol e sperare in risultati favorevoli dagli altri campi per mantenere il sesto posto. La pressione è alta, e il Palermo dovrà dimostrare di poter gestire meglio i momenti critici del match, evitando i cali di concentrazione che hanno caratterizzato molte delle loro recenti prestazioni.

Fattori Critici

Gestione della Pressione: Il Palermo deve mostrare una migliore capacità di gestire la pressione nei momenti chiave, soprattutto nei secondi tempi dove spesso ha perso punti cruciali. Motivazione e Tattica: Mignani deve trovare la chiave giusta per motivare la squadra e adottare tattiche che sfruttino al meglio le qualità dei suoi giocatori, soprattutto in fase offensiva.

Supporto del Pubblico: Il pubblico di casa può giocare un ruolo importante, fornendo quella spinta emotiva che spesso può fare la differenza in partite così cariche di tensione.

Conclusione

Il Palermo si trova ad affrontare una delle sfide più difficili della stagione, con la necessità di ottenere una vittoria e sperare in risultati favorevoli altrove per assicurarsi un posto ai play-off. La capacità della squadra di superare le difficoltà recenti e di capitalizzare le opportunità in questa fase cruciale della stagione sarà determinante per definire il loro futuro immediato nel calcio italiano.