A Torre Annunziata sono sicuri: il Savoia andrà in Lega Pro. Come si legge in un’articolo di “Solosavoia.it”, di cui si riporta un estratto, gli oplontini verrebbero promossi in virtù di un ripescaggio: “Savoia, ‘C’ siamo quasi. E’ solo questione di qualche settimana poi i bianchi potranno festeggiare la promozione in serie in Lega Pro. Tra il 2 e il 4 giugno si terrà in videoconferenza il Consiglio Federale che procederà alla ratifica delle decisione assunte dalla L.N.D. che hanno previsto la promozione diretta della prima di ciascun girone e la retrocessione delle ultime 4 (eventuali ricorsi saranno al T.A.R. o al Collegio del C.O.N.I.). La serie D presenterà anche la graduatoria dei ripescaggi con l’indicazione dei coefficienti così come espresso nel regolamento federale. Le prime quattro della griglia sono: Ostia Mare, Savoia, Foggia e Campobasso. I bianchi sono formalmente secondi ma nella concretezza in testa in quanto l’Ostia Mare non potrà presentare uno stadio a norma considerando che quello sul quale gioca non è omologabile per la serie superiore e non è semplice trovare una soluzione alternativa”.