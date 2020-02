Non si placano le polemiche in quel di Torre Annunziata in merito alla sfida in classifica contro il Palermo. In particolar modo “Oplotini.com” si sofferma sul post pubblicato dai tifosi del Licata su “Facebook”, dove si rimproverano i calciatori per la pessima prestazione nel match con il Savoia. Il portale campano ha commentato il messaggio dei tifosi del Licata scrivendo: “Vietato riscattarsi. Dopo aver perso a Torre Annunziata dove bisognava fare “la partita della vita”, contro il Palermo i tifosi del Licata chiedono ai propri giocatori di non mettere in campo “ardore agonistico e determinazione”. Nel messaggio, riportato integralmente a seguire, i tifosi, inoltre, ammettono che “non sono interessati al risultato”, ma solo “ad accogliere degnamente il Palermo Calcio”. Una notizia, ribattuta già da diverse testate giornalistiche, che sicuramente leggeranno anche commissari di campo e organi federali che, a questo punto, dovranno vigilare attentamente e valutare se ci saranno pressioni sui calciatori del Licata al fine di mettere scarsa foga agonistica in campo e, quindi, configurarsi un illecito sportivo”.